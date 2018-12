De achttien mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi mogen Duitsland niet meer in, heeft de Duitse minister Heiko Maas van Buitenlandse Zaken maandag gemeld.



Het besluit is in overleg met Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk genomen, aldus Maas. Om welke achttien verdachten het gaat, wil het Duitse ministerie in verband met de privacywetgeving niet zeggen.

Duitsland lijkt met dit besluit een voorschot te nemen op het rapport over de moord op Khashoggi dat de VS dinsdag zal presenteren. Volgens The Washington Post heeft de CIA bewijs gevonden dat de Saoedische kroonprins inderdaad achter de moord op de journalist zit.

Khashoggi ging begin oktober naar het Saoedische consulaat in Istanboel om documenten te regelen voor het huwelijk met zijn Turkse vriendin. Hij kwam het consulaat nooit meer uit.

Khashoggi uitte vaak kritiek op de Saoedische kroonprins

Khashoggi, die onder meer voor The Washington Post werkte, woonde in de VS en was een criticus van de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman.

Saoedi-Arabië ontkent betrokken bij de moord betrokken te zijn. Afgelopen donderdag maakte de Saoedische officier van justitie bekend dat hij de doodstraf heeft geëist voor vijf gearresteerde verdachten van de moord op Khashoggi.

Volgens de aanklager heeft de kroonprins niets met de moord te maken. Saoedische ambtenaren hebben gezegd dat Khashoggi per ongeluk werd vermoord doordat hij in een wurggreep werd gehouden door mannen die hem probeerden te dwingen terug te keren naar Saoedi-Arabië.

Trump sloot miljardendeal met 'fantastische bondgenoot'

Zowel Republikeinse als Democratische senatoren zetten de Amerikaanse president Donald Trump onder druk en vragen hem hard op te treden tegen de kroonprins, met wie hij een goede band heeft.

Volgens Trump is Saoedi-Arabië een "fantastische bondgenoot" op het gebied van werkgelegenheid en economische ontwikkeling en moet hij "veel zaken tegen elkaar afwegen".

De president sloot vorig jaar een contract met het land voor 110 miljard dollar aan wapenleveranties. Dit deed Trump tegen alle adviezen van zijn experts op het gebied van buitenlandse zaken in.

