Het kindersekstoerisme in Azië verplaatst zich van landen als Thailand en de Filipijnen naar Cambodja, stelt kinderrechtenorganisatie Terre des Hommes. De organisatie is maandag een campagne gestart die Nederlandse toeristen moet aansporen gevallen van sekstoerisme te melden.

Jaarlijks worden alleen al in de toeristische stad Siem Reap gemiddeld twintig westerse sekstoeristen betrapt en vervolgd.

"In Thailand en de Filipijnen is de overheid steeds proactiever geworden in het bestrijden van het sekstoerisme", stelt een woordvoerder van Terre des Hommes. "Daarom wordt Cambodja steeds meer een 'hotspotland' in dit dossier."

Keiharde cijfers heeft Terre des Hommes niet. Maar op basis van signalen van de Cambodjaanse overheid behoort Nederland tot de landen waar de meeste sekstoeristen vandaan komen. De grootste groep misbruikers in het land komt uit de VS.

Met de campagne die maandag van start ging, wil Terre des Hommes vakantiegangers in de risicolanden aansporen melding te maken van sekstoeristen. Elke melding kan Nederlandse tussenpersonen van de ambassades in Azië helpen daders op te sporen.

Meerdere Nederlanders werden inmiddels veroordeeld

In april werd de Nederlander Nico S. in Cambodja veroordeeld voor het maken van kinderporno. Hij kreeg vijf jaar cel en moest schadevergoedingen betalen aan 22 slachtoffers. Begin vorig jaar werd de Nederlander Bas R. veroordeeld voor het maken van kinderporno. Beiden zitten in Cambodja in de cel.

"We zien een verschuiving in de werkwijze: van contact maken met straatkinderen en hun families, naar contact maken met kinderen op scholen, in kerken en kinderopvang'', aldus Terre des Hommes. Kindermisbruikers melden zich bijvoorbeeld aan om ergens vrijwilligerswerk te doen.

Ook kindermisbruik in Thailand, Nepal en de Filipijnen

Behalve in Cambodja, komt seksuele uitbuiting van kinderen in Azië vooral voor in Thailand, Nepal en de Filipijnen. Ook in die landen zijn Nederlanders sterk vertegenwoordigd onder de daders, aldus Terre des Hommes.

De kinderrechtenorganisatie werkt via lokale informanten aan de opsporing van verdachten en geeft sociaalpedagogische en juridische hulp aan de slachtoffers.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!