Het proces tegen de leiders van het zogenoemde 'parapluprotest' in Hongkong in 2014 is maandag van start gegaan. Negen dissidenten moeten zich verantwoorden voor het aanzetten tot het protest.

Het gaat om onder anderen een hoogleraar sociologie, een dominee en een rechtsgeleerde. Daarnaast staan enkele politici en studentenleiders voor de rechter. Drie verdachten ontkennen demonstranten te hebben opgehitst.

In het najaar van 2014 demonstreerden betogers 79 dagen voor meer vrijheid en democratie. De betoging in een zakendistrict in Hongkong was het grootste protest op Chinees grondgebied sinds de opstand op het Plein van de Hemelse Vrede in 1989.

De aanklager verwijt de negen verdachten onder meer verstoring van de openbare orde. Zij kunnen zeven jaar cel krijgen als ze worden veroordeeld.

Honderden sympathisanten stonden bij de rechtbank

Er stonden honderden mensen bij de rechtbank om steun te betuigen aan de verdachten. Zij droegen gele paraplu's, die symbool staan voor de opstand in 2014. De demonstranten verdedigden zich toentertijd met gele paraplu's tegen de pepperspray van de politie.

De aanwezigen bij de rechtbank scandeerden leuzen als: "Wees niet bang, vecht vreedzaam, geen spijt." Het zijn niet de eerste demonstranten die voor de rechter verschijnen. Eerder werden drie studentenleiders veroordeeld tot celstraffen van een paar maanden.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!