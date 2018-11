Michael Bloomberg, de voormalige burgemeester van New York, heeft meer dan 1,5 miljard euro gedoneerd aan Johns Hopkins University in de stad Baltimore, waar hij ooit zelf studeerde. Het geld is bedoeld voor studenten die zelf geen studie kunnen betalen.

Volgens de universiteit is het de grootste schenking die ooit is gedaan, schrijft Bloomberg in een opiniestuk in de New York Times.

Het geld moet worden gebruikt om armere studenten te laten studeren. Leningen die studenten nu nog kunnen afsluiten, moeten straks worden vervangen door giften.

Veel Amerikaanse studenten hebben na hun afstuderen een grote studieschuld.

'Niet beoordelen op grootte portemonnee'

Ook moet de donatie ervoor zorgen dat de universiteit een diversere studentenpopulatie gaat krijgen. "De VS is op z'n best wanneer we mensen belonen op basis van kwaliteit van hun werk en niet op de grootte van hun portemonnee", schrijft Bloomberg.

De timing voor de gift is niet helemaal toevallig gekozen. Bloomberg wordt vaak genoemd als presidentskandidaat voor de verkiezingen van 2020. Zelf gaat hij die toespelingen ook niet uit de weg.

Bloomberg maakte vorige week bekend dat hij zich heeft geregistreerd als Democraat. Dat kan er mogelijk op wijzen dat hij overweegt om mee te doen aan de volgende presidentsverkiezingen.

Michael Bloomberg was burgemeester van New York van 2002 tot 2013. Daarvoor was hij een succesvol zakenman in de financiële dienstverlening. Zo richtte hij onder meer persbureau Bloomberg op.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!