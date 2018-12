De politie van Malta heeft een groep van zeker drie verdachten op het oog die de moord op de Maltese onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia (53) zouden hebben beraamd.

Dat meldt de Maltese krant Times of Malta. Hooggeplaatste politiemedewerkers hebben tegen de krant gezegd dat de identiteit van de mensen uit de groep bekend is. Het enige wat ze tegen de krant wilden zeggen, was dat er meerdere mensen uit Malta bij betrokken zijn.

Of er al arrestaties zijn verricht, weet de krant niet. Het onderzoek bevindt zich volgens de politieagenten in een "vergevorderd stadium".

De Maltese politie werkt nauw samen met Interpol in het onderzoek. "Wij hebben enorm veel data die geanalyseerd moet worden. Daarbij kunnen we de hulp van Interpol goed gebruiken."

Caruana Galizia kwam in 2017 om het leven bij een bomaanslag. In haar auto was een bom geplaatst. Zij deed onderzoek naar de corruptie op Malta. Vaak waren daar politici bij betrokken.

Na haar dood braken protesten uit voor persvrijheid op het eiland.

