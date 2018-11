Door de bosbrand in het noorden van de Amerikaanse staat Californië zijn zeker 76 mensen om het leven gekomen. Het aantal vermissingen is flink gestegen naar 1.276.

Reddingswerkers hebben zaterdag vijf lichamen gevonden. Daarnaast zijn ook honderden mensen levend teruggevonden.

Van 63 doden is de identiteit achterhaald, meestal met behulp van dna-onderzoek.

De namenlijst met vermiste personen groeide flink nadat agenten alle noodoproepen hadden teruggeluisterd die in de eerste uren na de brand op 8 november waren gepleegd.

Ook zei sheriff Kory Honea dat mensen die dubbel staan geregistreerd of waren gevlucht van de lijst worden gehaald. Zo'n 380 mensen zijn inmiddels gelokaliseerd. "Er wordt veel vooruitgang geboekt op dat gebied", zei de sheriff, "maar we hebben het nog steeds over ruwe aantallen."

'Heel verdrietig om te zien'

President Donald Trump bracht zaterdag een bezoek aan de volledig verwoeste stad Paradise. "Niemand had ooit gedacht dat dit kon gebeuren", zei hij tegen de media.

"Het is heel verdrietig om te zien. We weten nog niet hoeveel mensen zijn omgekomen. We willen nu eerst de mensen helpen die gewond zijn geraakt door de brand", aldus de president.

De bosbrand is de dodelijkste en meest verwoestende uit de geschiedenis van Californië. Butte County, waar Paradise ligt, is het district dat het zwaarst is getroffen.

