Bij een aanval door moslimrebellen op een vluchtelingenkamp in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) zijn minstens 42 mensen om het leven gekomen.

In het kamp wonen ongeveer 20.000 mensen. Het ligt bij de stad Alindao.

Volgens een woordvoerder van de Verenigde Naties sloegen duizenden vluchtelingen op de vlucht toen de rebellen het kamp in brand staken.

Het nieuws over de aanval, die donderdag al plaatsvond, kwam pas zaterdag naar buiten. In de CAR brak in 2013 strijd uit tussen christelijke en islamitische milities.

Duizenden mensen kwamen om bij het geweld en een vijfde van de 4,5 miljoen inwoners van het land sloeg op de vlucht.

De afgelopen dagen is het geweld in de CAR weer opgelaaid. Vrijdag kwam een soldaat uit Tanzania van de VN-vredesmacht om toen een militie een vluchtelingenkamp in het zuidwesten van het land aanviel.

