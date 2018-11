De Verenigde Staten, Australië, Nieuw Zeeland en Japan slaan de handen ineen om er voor te zorgen dat het merendeel van Papoea-Nieuw-Guinea in 2030 stroom heeft. De landen willen daarmee ook voorkomen dat China te veel invloed krijg in de Pacific.

Nu heeft slechts 13 procent van de inwoners van Papoea-Nieuw-Guinea toegang tot stroom. Het is de bedoeling dat in 2030 70 procent van de mensen aangesloten is op het elektriciteitsnetwerk.

Het plan moet de goede relatie en samenwerking bevestigen, zeiden de landen zondag in een gezamenlijke verklaring tijdens de APEC-top.

APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) is een organisatie waarin Aziatische landen zich hebben verenigd. Het doel van de APEC is het stimuleren van economische groei, samenwerking, handel en investering in de regio.

De timing van het plan is niet helemaal toevallig gekozen. Westerse landen zijn bezorgd over de groeiende invloed van China in de regio.

