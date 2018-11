Bij wegblokkades door heel Frankrijk zijn zeker zeventien mensen gearresteerd en hebben zich meerdere incidenten voorgedaan. De blokkades waren maakten onderdeel uit van een grote actie tegen de hoge brandstofprijzen en het economische beleid in het land.

Demonstranten probeerden de Champs Elysées in Parijs op te gaan. Om dit te voorkomen gebruikten agenten traangasgranaten tegen de actievoerders.

Zaterdagochtend overleed een vrouw in Savoie, in het zuiden van het land, bij de demonstratie, doordat een vrouw op haar inreed. Laatstgenoemde vrouw was met haar dochter onderweg naar het ziekenhuis en raakte in paniek toen ze de blokkade zag en er niet langs kon. Daarna reed ze op de demonstranten in.

Een ander, die boos was op de mensen die de weg blokkeerden, schoot tweemaal met zijn pistool in de lucht. Deze man is aangehouden door de politie. De politie pakte in totaal zeventien mensen op.

Vele duizenden demonstranten blokkeerden wegen

Zeker 125.000 mensen hebben zaterdag actie gevoerd. Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken telde ruim tweeduizend plaatsen waar actie werd gevoerd.

De demonstranten, die de gele vesten worden genoemd, veroorzaakten met hun acties grote opstoppingen. De sfeer bij sommige actieplaatsen was grimmig. De blokkades en opstoppingen leidden tot verschillende andere ongevallen en ruzies met boze automobilisten.

Volgens de actievoerders is de regering verantwoordelijk voor de stijging van de brandstofprijzen door de invoering van een speciale groene belasting. Volgens de regering is dat maar deels de oorzaak en is het grootste deel van de stijging veroorzaakt door de prijzen op de oliemarkt. Premier Édouard Philippe noemde de acties onacceptabel.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!