Bij een wegblokkade tegen stijgende benzineprijzen in Frankrijk is een dode gevallen. Een demonstrant is in het departement Savoie aangereden door een vrouw die met haar dochter op weg was naar het ziekenhuis.

Dat hebben de Franse autoriteiten laten weten. De vrouw raakte in paniek toen ze de blokkade zag en reed in op de demonstranten. Dat heeft een demonstrant niet overleefd.

In de buurt van Marseille reed een auto opzettelijk op de demonstranten in, daardoor raakten twee mensen zwaargewond. In totaal zijn 47 mensen gewond geraakt, van wie drie zwaargewond. De politie heeft zeventien mensen gearresteerd.

Franse media zeggen dat er steeds meer incidenten plaatsvinden. Bij Haute-Savoie heeft de politie traangas gebruikt om de demonstranten uit elkaar te drijven. In Parijs schermen agenten de Champs Elysées af om te voorkomen dat de demonstranten daarheen gaan.

Zeker vierduizend agenten zijn ingezet vanwege de demonstraties.

Belastingmaatregel oorzaak van prijsstijging volgens demonstranten

Rond 13.00 uur waren er 125.000 Fransen in het hele land de straat op gegaan om actie te voeren tegen de stijging van de brandstofprijzen. Ze zeggen dat de prijsstijging door een nieuwe groene belastingmaatregel van de regering komt. Volgens de regering is dat maar deels de oorzaak en is het grootste deel van de stijging veroorzaakt door de prijzen op de oliemarkt.

Veel mensen riepen via sociale media op om deel te nemen aan de acties. De mensen die deelnemen aan de actie dragen gele hesjes en worden in Frankrijk de 'Gilet Jaunes' genoemd. De meeste wegen die geblokkeerd worden, zijn bij supermarkten, benzinestations en tolwegen. In totaal zijn volgens BFMTV in het hele land 26 mensen gewond geraakt bij de demonstraties.

Premier Édouard Philippe noemt de acties onacceptabel.

De ANWB roept Nederlanders op om Frankrijk zaterdag te mijden.

