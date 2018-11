De CIA concludeert dat de Soedische kroonprins Mohammed bin Salman opdracht heeft gegeven voor de moord op de Soedische journalist Jamal Khashoggi. Dat schrijft de Washington Post.

Volgens de inlichtingendienst vlogen vijftien Saoedische agenten naar Istanboel in een vliegtuig van de overheid in oktober. Na aankomst vermoordden ze Khashoggi in het Saoedische consulaat, schrijft de Washington Post.

De journalist, die onder meer voor de Washington Post werkte, was een criticus van Bin Salman en woonde in de Verenigde Staten. Hij ging naar het consulaat om documenten te regelen om te kunnen trouwen met zijn Turkse vriendin.

Op basis van onder meer een telefoongesprek tussen Khashoggi en de broer van de kroonprins, Khalid bin Salman, komt de CIA volgens de krant tot haar conclusie. Bin Salman is een Saoedische ambassadeur in de Verenigde Staten.

In het gesprek zegt Bin Salman dat Khashoggi naar het Saoedische consulaat moet gaan in Istanboel om de papieren te regelen voor zijn huwelijk en dat hij daarbij geen gevaar zou lopen.

Telefoongesprek op verzoek kroonprins

Het is niet duidelijk of Khalid bin Salman wist dat Khashoggi daar vermoord zou worden, maar volgens de CIA voerde hij het telefoongesprek op verzoek van zijn broer. In een reactie op Twitter schrijft Khalid bin Salman dat hij in 2017 voor het laatst contact had met Khashoggi.

"Ik heb hem nooit telefonisch gesproken en hem zeker niet aangeraden voor wat dan ook naar Turkije te gaan." Ook noemt Bin Salman de conclusies van de CIA "serieuze beschuldigingen" en vraagt hij de Amerikaanse regering om "alle informatie over deze bewering vrij te geven".

'Geen bewijs voor dergelijke speculaties'

Saoedi-Arabië ontkent dat de twee gesproken hebben over een bezoek aan Istanboel. "De beweringen van de CIA kloppen niet", zegt Fatimah Baeshen, woordvoerder voor de Saoedische ambassade in Washington. "We horen continu verschillende theorieën zonder bewijs voor dergelijke speculaties."

De inlichtingendienst wijst er verder op dat Mohammed bin Salman de touwtjes strak in handen houdt in het land. Zelfs kleine zaken ontsnappen niet aan zijn aandacht, schrijft de Washington Post. "Het kan niet zo zijn dat de moord heeft plaatsgevonden zonder zijn medeweten of medewerking", zegt een anonieme bron.

Turkije zei al eerder dat de kroonprins opdracht had gegeven voor de moord. Het land zou opnames hebben van een telefoongesprek met bewijs van de kroonprins als dader. Het is vooralsnog niet duidelijk of dit om hetzelfde telefoongesprek gaat tussen de broer van de kroonprins en Khashoggi.

'Conclusie haaks op verklaring Saoedi-Arabië'

De conclusie van de CIA staat haaks op eerdere verklaringen van de Saoedische autoriteiten. Donderdag meldde de openbaar aanklager in Ryad nog dat de kroonprins niet op de hoogte was van de missie rond Khashoggi.

Ook zet het de verhoudingen tussen Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten op scherp. Trump heeft altijd volgehouden dat de relatie tussen beide landen goed moet blijven en heeft tijdens zijn presidentschap, tegen advies van specialisten in, flink geïnvesteerd in de relatie met Saoedi-Arabië. Zo hebben Washington en Riyad contracten gesloten voor wapendeals waarmee tientallen miljarden gemoeid zijn.

Wel zei Trump ook dat het land "zwaar gestraft" zou worden als Khashoggi vermoord bleek te zijn, maar acties bleven uit. Veel Amerikaanse bedrijven bevroren de handel en investeringen met het land.

