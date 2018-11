De Houthi-rebellen en de Jemenitische regering wonen het aankomende vredesoverleg over de burgeroorlog in het Aziatische land bij, aldus VN-bemiddelaar Martin Griffith vrijdag. Hij zegt dat beide partijen "stevige garanties" hebben gegeven over hun aanwezigheid.

De vredesonderhandelingen over de situatie in Jemen leverden begin september geen resultaten op, doordat het niet lukte om een Houthi-delegatie aan tafel te krijgen bij het overleg in Zwitserland.

Griffith zegt vertrouwen te hebben in de toezeggingen van de leiders van de strijdende partijen. Dat de rebellen en de regering met elkaar willen praten, noemt hij vrijdag in de VN-Veiligheidsraad een "cruciaal moment voor Jemen". Hij beloofde daarnaast eventueel de Houthi's vanuit Jemen naar het overleg in Zweden te begeleiden.

Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe onderhandelingen plaatsvinden. Griffith, die volgende week naar de Jemenitische hoofstad Sanaa reist, hoopt dit jaar nog een overleg te kunnen realiseren.

Bevolking Jemen kampt met hongersnood

De strijd in Jemen, die drie jaar geleden uitbrak, heeft geleid tot een humanitaire crisis in het land. De helft van de bevolking staat aan de rand van een hongersnood en dreigt volledig afhankelijk te worden van voedselhulp om te overleven

Volgens de VN heeft de burgeroorlog al meer dan 28.000 levens gekost en zijn 10.000 burgers omgekomen bij bombardementen door de coalitie. Meer dan twee miljoen mensen zijn vanwege de oorlog gevlucht.

