De Duitse politie heeft vrijdag in Querfurt in Duitsland een 3.100 jaar oude bronzen schat in beslag genomen tijdens een huiszoeking. Het gaat om een bronzen beker, drie bronzen hangers en ruim negentig andere voorwerpen van brons.

"Dit is de vondst van een offer. De stukken werden in de grond begraven als een offer aan de goden", zei archeoloog Harald Meller vrijdag tijdens een presentatie in het Landesmuseum in Halle. "De hulpstukken en hangers behoorden tot een paardenharnas, het leer is natuurlijk niet meer voorhanden."

De stukken werden medio september te koop aangeboden op een internetplatform. Een vrijwilliger van de bodembescherming merkte dat op en bracht het museum op de hoogte.

Over de herkomst van de schat en de aanbieder op internet is niets bekendgemaakt.