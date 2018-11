De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer zal op 19 januari het partijvoorzitterschap van de CSU opgeven. Op een speciale partijdag zal een nieuwe voorzitter van de regeringspartij worden gekozen.

Hoelang hij nog wil aanblijven als minister van Binnenlandse Zaken, liet Seehofer open in de korte verklaring. Intern had hij afgelopen zondag aangekondigd ook met deze post voortijdig te willen stoppen, zonder daarbij een datum te noemen, meldden Duitse media. "Het jaar 2019 moet het jaar van de vernieuwing van de CSU zijn", benadrukte Seehofer vrijdag.

De CSU is de Beierse zusterpartij van de christendemocratische CDU van Angela Merkel. Recentelijk liet Merkel al weten dat ze haar CDU-voorzitterschap ook neerlegt. Ze wil wel bondskanselier blijven tot en met 2021.

In juli leek het er ook op dat Seehofer zou opstappen als minister en partijvoorzitter van de CSU. Seehofer vond het Europese asielakkoord dat Merkel met de EU heeft gesloten niet acceptabel.

De CDU en de CSU werden het toen na urenlange onderhandelingen alsnog eens over het voorkomen van illegale migratie op de grens tussen Duitsland en Oostenrijk. Volgens het akkoord dat toen is gesloten, worden in het grensgebied gesloten doorreiscentra voor asielzoekers ingericht en worden de vluchtelingen verspreid over EU-landen.

Seehofer werd in 2008 voorzitter CSU

Seehofer had in 2008 het CSU-voorzitterschap op zich genomen, tegelijk met het ambt van premier van Beieren. Na de slechte uitkomst van de CSU bij de algemene verkiezingen van 2017, moest hij de functie van premier afstaan aan Markus Söder, die hem in maart van dit jaar verving.

