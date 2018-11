In de Verenigde Staten is al lang geleden een geheim gehouden aanklacht ingediend tegen de oprichter van WikiLeaks, Julian Assange, schrijft The Washington Post vrijdag.

De krant verwijst naar per ongeluk openbaar gemaakte gerechtelijke documenten die geen direct verband houden met de oprichter van de klokkenluiderswebsite. Het is niet bekend welke beschuldigingen tegen Assange geuit zijn, omdat er geen details bekendgemaakt zijn.

Volgens The Washington Post komt de informatie uit documenten die betrekking hebben op andere rechtszaken. In de documenten wordt gesproken over aanklachten aan het adres van iemand die 'Assange' heet.

De VS houdt Assange verantwoordelijk voor het publiceren van geheime overheidsinformatie over de oorlogen in het Midden-Oosten.

Assange speelt een rol in het onderzoek van de Amerikaanse speciaal aanklager Robert Mueller naar de Russische beïnvloeding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Tijdens de campagne publiceerde WikiLeaks door hackers gestolen e-mails van de Democratische Partij. Die waren schadelijk voor Hillary Clinton, die de verkiezingen later verloor van Donald Trump.

Assange is al zes jaar in ambassade Ecuador

Een advocaat van Assange meldt aan The Guardian dat het "gevaarlijk is voor een democratie om iemand aan te klagen die waarheden heeft verspreid". "Het nieuws dat er kennelijk aanklachten zijn tegen Assange is verontrustender dan de lukrake manier waarop deze informatie naar buiten komt", aldus advocaat Barry Pollack.

Assange zit al meer dan zes jaar in de ambassade van Ecuador in Londen. Hij was daarnaartoe gevlucht om aan uitlevering aan Zweden en mogelijk van daaruit aan de Verenigde Staten te ontkomen. Onlangs zijn er flinke spanningen tussen Ecuador en de 47-jarige Assange ontstaan.

