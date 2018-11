Het lichaam van Corrie van der Valk is na zeventien jaar geïdentificeerd in het Belgische Namen. De vrouw is in 2001 omgekomen bij een treinongeluk.

De woordvoerder van de politie Oost-Nederland en de Belgische procureur Vincent Macq bevestigen dat na berichtgeving door de Belgische krant Het Nieuwsblad en De Telegraaf. Politie Oost-Nederland leidde het eerste onderzoek naar de vermissing.

Van der Valk verdween op 7 januari 2001 nadat ze tegen haar gezin zou hebben gezegd dat ze haar leven over een andere boeg wilde gooien. Daarna heeft niemand meer van haar gehoord.

De vrouw van Nico van der Valk, de achterneef van Gerrit van het gelijknamige horecabedrijf, werd voor het laatst gezien in haar villa in het Gelderse Nederasselt. Jarenlang deden allerlei geruchten over haar vermissing de ronde. In 2002 werd het politieonderzoek gestaakt. In 2008 werd ze officieel doodverklaard.

De vrouw werd alsnog gevonden doordat een Belgisch politieteam bezig is met het openen van graven van anonieme mensen in de hoop ze alsnog te kunnen identificeren. Het lichaam van Van der Valk was na het ongeluk zo erg verminkt, dat ze niet geïdentificeerd kon worden.

Vrouw vermoedelijk omgekomen door zelfdoding

De familie Van der Valk heeft vrijdag omstreeks 17.30 uur in gesprek met de Nederlandse politie gehoord dat de vrouw waarschijnlijk door zelfdoding om het leven is gekomen.

"Jarenlang zijn wij geconfronteerd met allerlei geruchten en zeer veel media-aandacht voor de vermissing, hetgeen ook iedere keer veel verdriet met zich meebracht", aldus dochter Sandra van der Valk in een verklaring. "Wij zijn diep bedroefd maar ook opgelucht dat er aan een zeer lange periode van onzekerheid een einde is gekomen."

De dochter laat ook weten "bijzonder teleurgesteld" te zijn dat de Belgische procureur van de stad Namen vrijdag informatie over de overleden vrouw met de media heeft gedeeld. Zij waren toen nog niet op de hoogte gesteld van de doodsoorzaak.

De familie hoopt dat de Belgische justitie het stoffelijk overschot binnenkort zal vrijgeven "om haar een eerbiedwaardige begrafenis te geven en definitief afscheid van haar te nemen".

