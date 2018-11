De dader van de dodelijke aanslag in Melbourne was op borgtocht vrij toen hij vorige week iemand neerstak.

De dertigjarige Hassan Khalif Shire Ali zou eerder hebben vastgezeten voor verkeersovertredingen en moest in de komende maanden voor de rechtbank verschijnen, meldt de Sydney Morning Herald.

De man stak vorige week vrijdag met een mes op omstanders in en stak zijn met gasflessen gevulde auto in brand. Een eigenaar van een koffiezaak kwam daardoor om het leven en twee anderen raakten gewond.

Shire Ali overleed in het ziekenhuis nadat agenten hem hadden neergeschoten. Volgens de politie was de dader geïnspireerd door Islamitische Staat (IS).

Het paspoort van de van oorsprong Somalische Shire Ali was in 2015 ongeldig verklaard, nadat uit onderzoek was gebleken dat hij op het punt stond om af te reizen naar Syrië.

Hoewel de veiligheidsdiensten hadden geconstateerd dat hij geradicaliseerd was, oordeelden ze toen dat hij geen bedreiging vormde voor de nationale veiligheid.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!