Zeker zeven VN-blauwhelmen zijn omgekomen bij gevechten in de Democratische Republiek Congo (DRC). Zes slachtoffers komen uit Malawi, één uit Tanzania.

De zeven personen werden woensdag gedood, maar hun overlijden is donderdag bekendgemaakt door een woordvoerder van de Verenigde Naties.

De slachtoffers hielden zich in Beni bezig met een vredesmissie van de Verenigde Naties. In het gebied zijn verschillende rebellengroeperingen actief. De gevechten begonnen in 1997 na de val van dictator Mobutu Sese Seko.

In Beni en omgeving is sprake van een ebola-epidemie. Vermoedelijk zijn sinds het begin van de uitbraak in augustus al zo'n 215 personen aan de ziekte overleden. Het totale aantal ebolapatiënten staat op 341.

Het werk van hulpverleners wordt bemoeilijkt door het geweld in de regio.

