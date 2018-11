De openbaar aanklager in Saoedi-Arabië wil doodstraffen voor de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi. Elf mensen zijn beschuldigd van betrokkenheid bij de dood van Khashoggi en Saoedi-Arabië wil vijf van hen veroordelen tot de doodstraf.

Volgens de hoofdaanklager werd Khashoggi gewurgd in het consulaat en is zijn lichaam vervolgens in stukken gesneden. Het is nog niet bekend waar zijn lichaam is. Het onderzoek loopt nog en tot dusver zijn er 21 mensen opgepakt in verband met de zaak.

Volgens de Saoedische autoriteiten waren de vijf verdachten die mogelijk de doodstraf krijgen ingeschakeld om Khashoggi, columnist van The Washington Post, terug naar Saoedi-Arabië te halen. De opdracht hiervoor kwam van het plaatsvervangend hoofd van de Saoedische inlichtingendienst, aldus de aanklager.

Khashoggi zou zijn vermoord nadat gesprekken om hem te overtuigen mee terug te komen waren mislukt. Met die verklaring worden eerdere lezingen van Saoedi-Arabië over de zaak opnieuw tegengesproken. Eerder werd gesteld dat het team dat naar Turkije ging uit eigen beweging handelde.

De aanklager meldde verder dat de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman niet op de hoogte was van de missie rond Khashoggi. De journalist stond bekend als criticus van Bin Salman.

Khashoggi was in consulaat voor aanstaande huwelijk

Op 2 oktober was Khasshoggi in het Saoedische consulaat in Istanboel om documenten voor zijn aanstaande huwelijk te regelen. Omdat hij niet meer naar buiten kwam, sloeg zijn verloofde alarm.

Pas na een paar weken met tegenstrijdende verklaringen bevestigden Saoedische autoriteiten dat de journalist om het leven was gekomen.

Turkije: "Eisen doodstraf is complot om waarheid te verhullen"

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu noemt de aangekondigde maatregelen van de officier van justitie van Saoedi-Arabië donderdag in een reactie "positief maar onvoldoende".

Een woordvoerder van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan stelt dat de eisen tot doodstraf onderdeel zijn van een Saoedisch complot om de waarheid achter de dood van de journalist te verhullen. Volgens de woordvoerder gaat het Saoedisch onderzoek naar de zaak niet leiden tot de vondst van de werkelijke daders.

"Ze willen ons laten geloven dat er mensen op eigen initiatief Khashoggi hebben vermoord" zegt Yasin Aktay, de adviseur van Erdogan. De Turkse president zelf heeft eerder gezegd dat Khashoggi is vermoord op bevel van de hoogste autoriteiten binnen de Saoedische regering.

Saoedische autoriteiten zeggen donderdag in een verklaring dat ze Turkije meerdere malen hebben gevraagd om informatie en bewijs, maar dat Turkije dit tot op heden niet heeft verschaft.

Amerika maakt donderdag sancties bekend tegen 17 Saoedi's

Ook het Amerikaanse ministerie van Financiën zal donderdag sancties bekend maken aan 17 Saoedi's voor hun rol in de moord op Khashoggi. Dat zegt een bron die op de hoogte is van de plannen van de regering.

De sancties zullen worden uitgevoerd onder de Global Magnitsky Act, die straffen oplegt in het geval van schendingen van mensenrechten, zegt de bron.

Onder de mensen die bestraft zullen worden is Saud al-Qahtani, een voormalige topassistent van de kroonprins , evenals de Saoedische Consul-generaal Mohammed Alotaibi, zei de bron.

