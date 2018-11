De arrestaties en detenties van de Russische oppositieleider Alexei Navalny waren politiek gemotiveerd en een schending van zijn mensenrechten, zo heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) donderdag geoordeeld.

Navalny is in 2012 en 2014 zeven keer aangehouden. Volgens het hof hebben de Russische autoriteiten zeker twee van die aanhoudingen uitgevoerd om politieke oppositie te onderdrukken. Vijf andere zaken zouden "onnodig zijn in een democratische samenleving."

Rusland moet ruim 51.000 euro schadevergoeding aan de 42-jarige Navalny betalen, plus 12.653 euro aan onkosten.

Het EHRM boog zich over de vraag of de reeks arrestaties van de dissident de afgelopen jaren politiek gemotiveerd waren of niet. Navalny kwam vorige maand nog vrij na een detentie van twintig dagen vanwege het oproepen tot protesten.

Eerder deze week werd Navalny op het vliegveld van Moskou nog aangehouden toen hij zijn vlucht naar Straatsburg wilde pakken, op weg naar de uitspraak van het hof. Als reden om hem tegen te houden, verklaarden de autoriteiten dat Navalny een bedrijf had opgelicht. Woensdag mocht hij alsnog zijn reis vervolgen.

Politicus veroordeeld voor betoging

In maart van dit jaar werd de politicus in de nasleep van een verboden betoging nog veroordeeld tot vijftien dagen celstraf, omdat hij politiebevelen had genegeerd. Navalny herhaalde meerdere keren dat de arrestaties politiek gemotiveerd zijn.

Navalny heeft meerdere keren vastgezeten voor het organiseren van demonstraties tegen de regering, waarvoor geen toestemming was verleend. Ook een eerdere veroordeling vanwege corruptie zat hem in de weg om door te gaan als presidentskandidaat.

Hij wilde eerder dit jaar meedoen aan de Russische presidentsverkiezingen, maar daar stak de kiescommisie een stokje voor. President Vladimir Poetin boekte in maart een ruime overwinning bij de verkiezingen.

