Het dodental van de bosbrand in het noorden van Californië is woensdag opgelopen naar 56. Nog minstens 130 mensen worden vermist. Hulpdiensten zoeken nog steeds naar slachtoffers van de dodelijkste brand ooit in de Amerikaanse staat.

De brand verwoestte bijna negenduizend huizen, melden autoriteiten tijdens een persconferentie woensdagnacht.

Meer dan vijfduizend brandweerlieden zijn ingezet. Zo'n 35 procent van het gebied waar de brand woedt is nu onder controle. Autoriteiten zeggen dat er "vooruitgang wordt geboekt".

Meer dan 52.000 mensen zijn geëvacueerd en meer dan duizend mensen werden ondergebracht in schuilplaatsen. De meeste doden zijn gevallen in de verwoeste stad Paradise. Voor de brand telde de stad 27.000 inwoners.

Van de vermiste personen is het merendeel boven de 65 jaar. Eerst telde de lijst met vermissingen nog 230 mensen.

"Het is een van de ergste rampen die ik in mijn carrière ben tegengekomen", zegt Brock Long, hoofd van de federale alarmdiensten, tegen persbureau Reuters. "Het ziet eruit als een oorlogsgebied. Het is een oorlogsgebied."

Bewoners klagen elektriciteitsbedrijf aan

Meerdere inwoners van de regio hebben elektriciteitsbedrijf Pacific Gas & Electric aangeklaagd, omdat ze denken dat het bedrijf de brand heeft veroorzaakt.

Kort voor de brand uitbrak, wilde het bedrijf namelijk elektriciteitskabels repareren waar vonken vanaf kwamen. Die vonken zouden de oorzaak kunnen zijn van de bosbrand.

President Donald Trump riep dinsdag de noodtoestand uit in de staat, zodat er meer federale hulpmiddelen ingezet kunnen worden.

