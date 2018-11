De Turkse minister van Buitenlandse Zaken roept op tot een internationaal onderzoek naar de dood van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi. Er is nog veel onduidelijk in de zaak.

"We zullen doen wat nodig is om de moord aan het licht te brengen", aldus minister Mevlut Cavusoglu woensdag. Hij stelt nu dat een internationaal onderzoek noodzakelijk is om uit te zoeken wat er precies is gebeurd.

Khashoggi ging op 2 oktober het Saoedische consulaat in Istanboel in om documenten voor zijn aanstaande huwelijk te regelen. Omdat hij niet naar buiten kwam, sloeg zijn verloofde alarm. Paar weken later werd pas bevestigd dat de journalist was overleden.

Er volgden verschillende verklaringen over wat er in het consulaat was gebeurd. Zowel Saoedische als Turkse onderzoekers gaan er nu van uit dat Khashoggi is vermoord. Tot heden is niet bekend waar het lichaam van de man ligt begraven.

'Daders worden gelinkt aan Saoedische kroonprins'

Turkije zegt de moord met audio-opnames aan te kunnen tonen. Daarin zouden de daders rechtstreeks worden gelinkt aan de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman. Khashoggi stond bekend als een criticus van de prins en de regering in zijn thuisland.

De opnames zijn onlangs gedeeld met onder meer de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland. Cavusoglu zegt het bewijsmateriaal te hebben getoond aan "iedereen die het wilde zien".

Saoedi-Arabië zegt dat in verband met de moord op Khashoggi in totaal achttien verdachten zijn gearresteerd. Turkije wilde de verdachten in eigen land berechten, maar de Saoedische autoriteiten weigeren ze uit te leveren. Meerdere landen eisen dat Saoedi-Arabië openheid van zaken moet geven in de zaak-Khashoggi.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!