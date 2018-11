CNN krijgt in de rechtszaak tegen president Donald Trump steun uit onverwachte hoek. Fox News steunt CNN in de juridische strijd tegen het Witte Huis om te proberen CNN-verslaggever Jim Acosta weer toegang te geven. Dit heeft Fox News-baas Jay Wallace in een verklaring laten weten, melden Amerikaanse media.

Vorige week werd de persaccreditatie van Acosta ingetrokken na een incident op een persconferentie van president Trump.

De CNN-verslaggever kwam tijdens een persconferentie over de uitslag van de tussentijdse verkiezingen in aanvaring met Trump, toen hij vragen stelde over Trumps opmerkingen over immigranten tijdens de verkiezingscampagne.

Een medewerker van het Witte Huis probeerde de journalist de microfoon af te pakken. Dat voorkwam Acosta door haar hand weg te duwen. CNN spande deze week een rechtszaak aan en krijgt nu steun van Fox News, een tv-station dat doorgaans positief over Trump en zijn regering bericht.

Wallace: ''Hoewel we de groeiende vijandige toon van zowel de president als de pers niet goedkeuren, steunen we wel de vrije pers en een open informatie-uitwisseling voor het Amerikaanse volk."

Ook andere media steunen CNN

Ook andere media hebben aangegeven CNN te steunen in de rechtszaak tegen Trump, waaronder The Associated Press, Bloomberg, NBC News, The New York Times en The Washington Post. Zij vinden het noodzakelijk dat onafhankelijke journalisten toegang hebben tot de president en zijn activiteiten.

Volgens CNN verwerpt het ministerie van Justitie het idee dat het Witte Huis niet kan kiezen wie een persaccreditatie kan krijgen. Dit zou blijken uit documenten die zijn ingediend bij de rechtbank.

