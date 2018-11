Het aantal mensen dat is omgekomen door de grote bosbrand in het noorden van de Amerikaanse staat Californië is opgelopen tot 48. De meeste doden zijn aangetroffen in de verwoeste stad Paradise.

De brandweerchef in de regio heeft tegen lokale media gezegd dat het dodental tot boven de honderd zou kunnen oplopen.

Reddingswerkers zijn al dagen bezig met het doorzoeken van de stad. Bijna alle gebouwen zijn volledig verwoest. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. Tegelijkertijd zijn veel agenten bezig met het identificeren van de gevonden lichamen.

Meer dan vijfduizend brandweermannen proberen het vuur te blussen. De brand heeft al 505 vierkante kilometer land verwoest. Zeker vijfduizend mensen zijn vanwege de brand geëvacueerd.

Bewoners klagen elektriciteitsbedrijf aan

Meerdere inwoners van de regio hebben elektriciteitsbedrijf Pacific Gas & Electric aangeklaagd, omdat ze denken dat het bedrijf de brand heeft veroorzaakt.

Kort voor de brand uitbrak, wilde het bedrijf namelijk elektriciteitskabels repareren waar vonken vanaf kwamen. Die vonken zouden de oorzaak kunnen zijn van de bosbrand.

President Donald Trump riep dinsdag de noodtoestand uit in de staat, zodat er meer federale hulpmiddelen kunnen worden ingezet.

Brand in het zuiden van de staat

Californië wordt geteisterd door meerdere bosbranden. In het zuiden van de staat zijn meer dan 100.000 mensen uit hun huis gevlucht vanwege een grote brand. Eerder in de week kwamen twee mensen om het leven door deze brand.

Onder meer de steden Malibu en Thousand Oaks zijn grotendeels ontruimd. In Malibu wonen veel beroemdheden, veel van hun huizen zijn in vlammen opgegaan. In Thousand Oaks schoot een man vorige week twaalf mensen dood.

