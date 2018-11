De Amerikaanse president Donald Trump zal naar verwachting ergens deze week schriftelijk antwoord geven op de vragen van speciaal aanklager Robert Mueller in het Ruslandonderzoek.

Volgens ingewijden heeft de president maandag met zijn advocaten vergaderd over de gestelde vragen van Mueller en zijn de antwoorden zo goed als rond. Naar verwachting zal het document ergens in de komende dagen naar de onderzoekscommissie worden gestuurd.

De antwoorden van Trump hebben alleen betrekking op vragen rond de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. De president hoefde geen antwoorden te verstrekken over de kwestie of hij geprobeerd heeft het Ruslandonderzoek te belemmeren. Dit was eerder al overeengekomen door Mueller en Trumps advocaten.

Een van de behandelde onderwerpen is een ontmoeting in juni 2016 tussen de zoon van Trump, Donald Trump jr., andere leden van het campagneteam van de president en een groep Russen, aldus ingewijden.

Rudy Giuliani, advocaat van Trump, wilde dinsdag geen reactie geven op vragen over zijn ontmoeting met de president en over wanneer de schriftelijke antwoorden worden ingediend. Ook Peter Carr, woordvoerder van de speciale onderzoekscommissie, weigerde te reageren.

