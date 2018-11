Honderden migranten uit Centraal-Amerika hebben de zuidgrens van de Verenigde Staten bereikt. Ruim 350 mensen arriveerden met bussen in de stad Tijuana, aan de Mexicaanse kant van de grens. De komende dagen worden ook grotere groepen verwacht.

Veel migranten zeggen te vluchten voor het geweld en de armoede in hun thuislanden. Hondurees José Alfredi Mejía Márquez zei tegenover het Duitse persbureau DPA dat hij blij is bijna het eindpunt van zijn reis te hebben bereikt. Hij vertrok weken geleden uit de stad San Pedro Sula.

De Amerikaanse autoriteiten hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat grote groepen migranten illegaal het land binnenkomen. Duizenden militairen zijn naar de grens gestuurd. Zij leggen prikkeldraad neer en werpen barricades op. Minister Jim Mattis van Defensie wil woensdag het grensgebied bezoeken.

De Amerikaanse president Donald Trump sprak eerder van een "nationale crisis". Volgens Trump bevinden zich "zeer slechte mensen" onder de migranten en moeten zij terugkeren naar hun eigen land. Hij dreigde eerder al de financiële hulp aan Midden-Amerikaanse landen te verminderen, als zij de migraten toelieten verder te trekken.

Migranten mogen alleen via aangewezen grensposten VS binnentreden

Trump heeft afgelopen vrijdag een decreet getekend dat stelt dat de migranten de VS binnen mogen komen, maar alleen via speciaal aangewezen grensposten. Daar moeten ze zich melden om in aanmerking te komen voor asiel.

De president stelt dat hij met de nieuwe wet het nationale belang beschermt. De maatregel zal negentig dagen duren, of totdat de VS een overeenkomst bereikt met Mexico over het terugsturen van migranten. Naar verwachting zal Mexico hier niet mee instemmen.

Verschillende burgerrechtenbewegingen noemen het nieuwe asielbeleid van Trump onwettelijk. Het decreet schendt volgens hun de Immigration and Nationality Act, die stelt dat iedereen in de VS asiel kan en mag aanvragen, ongeacht waar ze het land zijn binnengekomen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!