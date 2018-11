De voormalige premier van Macedonië is naar eigen zeggen naar Hongarije gevlucht. Nikola Gruevski zegt op Facebook dat hij daar politiek asiel hoopt te krijgen.

Gruevski is in eigen land veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf in een corruptiezaak. Hij had een aanbesteding laten uitschrijven voor een gepantserde limousine die voor zijn persoonlijk gebruik was bedoeld. De autoriteiten willen nu een internationaal arrestatiebevel tegen hem laten uitvaardigen.

De politicus, die tot 2016 premier was, schrijft op Facebook dat hij op de vlucht sloeg vanwege "talloze" doodsbedreigingen. "Ik ben nu in Boedapest en vraag de Hongaarse autoriteiten om me politiek asiel te verlenen." Een woordvoerder van de Hongaarse regering wilde niet ingaan op de zaak.

De Macedonische autoriteiten hadden een grootschalige zoekactie op touw gezet om Gruevski te achterhalen, toen hij niet was komen opdagen om zijn gevangenisstraf uit zitten. Agenten omsingelden onder meer het hoofdkwartier van de partij VMRO-DPMNE van de oud-premier. Die oppositiepartij beschuldigt de regering van "politieke vervolging''.

Gruevski ruimde in 2016 het veld als premier van Macedonië. Hij was in opspraak geraakt door beschuldigingen dat zijn regering illegaal 20.000 mensen had laten afluisteren. Dat leidde tot grootschalige protesten. Het is onduidelijk hoe de oud-premier het land heeft verlaten. Hij stak de grens volgens een bron binnen de politie niet op een "legale'' manier over.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!