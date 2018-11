CNN heeft dinsdagochtend lokale tijd een rechtszaak aangespannen tegen de Amerikaanse president Donald Trump, vanwege het intrekken van de accreditatie van CNN-verslaggever Jim Acosta. Hem werd vorige week de toegang tot het Witte Huis ontzegd.

De nieuwsorganisatie stelt dat door het intrekken van de accreditatie van de verslaggever de persvrijheid wordt geschonden. Zowel CNN als Acosta klagen de president en vijf van zijn stafleden aan, onder wie stafchef John Kelly en perssecretaris Sarah Huckabee Sanders.

CNN eist dat de verslaggever zijn ingetrokken accreditatie terugkrijgt. De nieuwsorganisatie benadrukt dat nu een van hun verslaggevers het slachtoffer is geworden, maar dat het ook andere nieuwsorganisaties kan overkomen in de toekomst. "Als hier geen actie tegen wordt ondernomen, dan ziet de toekomst van journalisten die verslag doen van het Witte Huis er gevaarlijk uit."

Acosta en Trump kwamen tijdens een persconferentie in botsing, toen de verslaggever vragen stelde over Trumps opmerkingen over immigranten tijdens de verkiezingscampagne. Trump reageerde hierop met onder andere de uitspraak "dat Acosta's kijkcijfers veel hoger zouden zijn, als hij CNN beter zou leiden".

De verslaggever probeerde daarna nog meer vragen te stellen, maar Trump zei dat het "genoeg was" en droeg een staflid op de microfoon van Acosta af te pakken. Op beelden is te zien dat de handen van de journalist en medewerker elkaar raken bij de actie. De microfoon is uiteindelijk afgepakt.

CNN: 'Acosta raakte de vrouw niet aan'

Perssecretaris Sanders zei eerder dat de actie van Acosta "absoluut onacceptabel" is. Ze doelde hiermee op het aanraken van de handen van het staflid, die ze omschreef als "een jonge vrouw die gewoon haar werk als stagiaire van het Witte Huis probeert te doen".

CNN stelde in een verklaring dat de beschuldigingen van de perschef "frauduleus" zijn en dat Acosta de vrouw niet heeft aangeraakt. De nieuwsorganisatie benadrukte dat de voortdurende aanvallen van de president op de pers te ver gaan.

"Deze ongekende beslissing is een bedreiging voor onze democratie en het land verdient beter", aldus de omroep, die zei achter zijn verslaggever te blijven staan.

