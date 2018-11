De voormalige SS-bewaker in een concentratiekamp, die in Duitsland terechtstaat heeft voor de rechtbank verklaard dat hij nooit een nazi is geweest, maar uit angst handelde.

De 94-jarige man wordt ervan verdacht te hebben geweten van de gruweldaden in kamp Stutthof bij Danzig, het hedendaagse Gdańsk. Daar kwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog tienduizenden mensen om het leven.

"Ik wil duidelijk zeggen dat ik geen nazi ben, nooit ben geweest en in de weinige tijd die ik nog te leven heb, nooit zal zijn", luidde de verklaring van de verdachte. Die werd vanwege zijn hoge leeftijd voorgelezen door zijn advocaat.

Volgens de verdachte, die niet bij naam genoemd wordt, deed hij zijn werk uit angst voor de nazi's. "Zelfs toen voelde ik me gegeneerd."

De rechtszaak in Münster begon vorige week en zal naar verwachting ook volgend jaar nog verder gaan. De hoorzittingen mogen maximaal een paar uur per dag duren, vanwege zijn fragiele gezondheid. Mentaal zou de man nog wel in goede gezondheid zijn.

Zaak dient voor jongerenrechtbank

De rechtbank in Münster liet eerder weten dat de zaak tegen de oud-SS'er voor een jongerenrechtbank dient, omdat de verdachte aan het eind van de oorlog niet ouder dan 21 was.

Volgens de aanklagers heeft de man als bewaker tussen zijn achttiende en twintigste bijgedragen aan acties waarbij veel mensen werden gedood. Hij zou in zijn functie hebben geweten van de methodes die werden gebruikt om mensen te doden.

De man heeft zelf verklaard niet te hebben geweten van de gruwelen die in het kamp plaatsvonden. Volgens hem waren de gevangenen zo vermagerd, omdat voedsel erg schaars was. "Twee soldaten pasten in een uniform", zei hij tijdens een verhoor.

Mensen bekijken na het einde van de Tweede Wereldoorlog een crematorium in concentratiekamp Stutthof. (Foto: ANP)