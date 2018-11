De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen de Mexicaanse drugsbaas Joaquín Guzmán, beter bekend als 'El Chapo', gaat dinsdag van start. De federale rechtbank in Brooklyn wordt tijdens de zaak zwaar beveiligd. De rechtszaak zal naar verwachting maanden gaan duren.

De openbaar aanklager en de advocaten van Guzmán houden dinsdag allebei een pleidooi.

'El Chapo' wordt als hoofd van het machtige Sinaloa-kartel verantwoordelijk gehouden voor een groot deel van de drugs die in de jaren negentig naar de VS werden geëxporteerd. De 61-jarige drugsbaas wist zijn imperium in stand te houden door corruptie, fraude en het uit de weg ruimen van tegenstanders.

Zijn advocaten hebben voorafgaand aan de rechtszaak laten weten dat zij duidelijk willen maken dat de rol van 'El Chapo' binnen het kartel kleiner was dat de openbaar aanklager zal betogen.

Volgens zijn raadsteam zouden de meeste getuigen nauwelijks geloofwaardig zijn, omdat zij ook grote belangen hadden in het drugsimperium van Guzmán.

Juryleden blijven de hele rechtszaak anoniem

De selectie van de juryleden duurde een week. De twaalf gezworenen doen hun werk onder de garantie van anonimiteit. Deze voorwaarde is ingewilligd uit angst voor represailles vanuit het kartel van 'El Chapo', die in het verleden veelvuldig getuigen en juryleden heeft geïntimideerd en laten vermoorden. Volgens de advocaten van Guzmán is de angst van de openbaar aanklager nergens op gebaseerd.

Guzmán bleef jarenlang uit handen van de Amerikaanse politie, maar kon in januari 2017 toch voor de derde keer worden opgepakt. Daarvoor was hij tweemaal op bizarre wijze ontsnapt.

De eerste keer verborg de Mexicaan zich in een wagentje met was. De tweede maal kwam hij de gevangenis uit via een tunnel. Volgens andere bronnen zou hij overigens bewakers hebben omgekocht en zou hij gewoon de voordeur uitgelopen zijn.

