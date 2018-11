De opname van een telefoongesprek dat vlak na de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi is gemaakt, zou de daders rechtstreeks linken aan de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman.

De leider van het moordcommando dat Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanboel zou hebben gemarteld en vermoord, zegt in de opname: "Meld je baas dat de daad is volbracht." Dit hebben drie bronnen bevestigd in gesprek met The New York Times.

De genoemde 'baas' zou kroonprins Mohammed Bin Salman zijn. Het gesprek werd in het Arabisch gevoerd, vermoedelijk met een van de naaste medewerkers van de kroonprins.

De Turkse inlichtingendiensten hebben deze opname vorige maand al gedeeld met de CIA. Veiligheidsdiensten beschouwen deze opname als het sterkste bewijs tot nu toe dat Bin Salman direct betrokken was bij de moord op Khashoggi. Het Saoedische koningshuis ontkent dit tot nu toe.

'Dit gesprek is bijna zo goed als hard bewijs'

In een interview met The New York Times bevestigt voormalig CIA-topman Bruce O. Riedel dat "dit gesprek bijna kan worden beschouwd als hard bewijs". "Zo'n gesprek wijst heel direct naar een schuldige", aldus Riedel. Hij voegt er echter aan toe dat het geen direct bewijs is, omdat de kroonprins niet in het gesprek wordt genoemd.

Eerder deze week meldde Turkije de geluidsopnames van de dood van de Saoedische journalist te hebben gedeeld met Saoedi-Arabië, de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In de VS wordt de druk op de Amerikaanse president Donald Trump groter om concrete maatregelen tegen de Saoedi's te nemen vanwege hun rol in de moord op Khashoggi.

Ondanks ferme taal is actie tot nu toe uitgebleven. Trump heeft sinds zijn aantreden als president, tegen de adviezen van veel experts in, de banden met Saoedi-Arabië flink aangehaald. De economische belangen zijn groot. Zo sloot Trump een contract ter waarde van 110 miljard dollar met het land voor nieuwe wapenleveranties.

Saoedi-Arabië veranderde meerdere malen verhaal over dood Khashoggi

Khashoggi verdween op 2 oktober tijdens een bezoek aan het Saoedische consulaat in Istanboel. Saoedi-Arabië stelde aanvankelijk dat hij het pand weer had verlaten, maar kwam daar later op terug.

Verschillende lezingen volgden, maar de laatste verklaring is dat Khashoggi is gedood met voorbedachten rade.

Volgens de Turkse openbaar aanklager is Khashoggi vlak na zijn binnenkomst in het consulaat gewurgd. Zijn lichaam zou in stukken zijn weggewerkt. De Turken hebben om de uitlevering van de personen gevraagd, maar dat verzoek is eerder al afgewezen.

​Veel landen eisen openheid van Saoedi-Arabië

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan riep Saoedi-Arabië op de moordenaar aan te wijzen uit de groep van vijftien mannen die op de dag van Khashoggi's dood in Istanboel arriveerden. "We weten zeker dat de moordenaar of moordenaars tot deze groep behoren", aldus Erdogan. "Saoedi-Arabië kan deze mensen laten praten."

De Franse president Emmanuel Macron en zijn Amerikaanse ambtsgenoot Trump waren het zaterdag na een gesprek eens dat de Saoedische autoriteiten openheid van zaken moeten geven in de zaak-Khashoggi.

