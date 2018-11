De Congolese oppositie schaart zich toch niet als één blok achter zakenman Martin Fayulu als hun kandidaat bij de presidentsverkiezingen van komende maand. Twee oppositieleiders hebben hun steun aan Fayulu ingetrokken.

Oppositieleiders Felix Tshisekedi en Vital Kamerhe hadden zondag nog afgesproken hun kandidatuur op te geven en de kandidatuur van Fayulu te steunen. De achterban van beide politici protesteerde hier echter tegen, waarna ze besloten Fayulu niet meer te steunen.

Volgende maand wordt in de Democratische Republiek Congo de opvolger van de aftredende Joseph Kabila gekozen. Hij is al aan de macht sinds 2001, toen hij het overnam van zijn doodgeschoten vader. Emmanuel Ramazani Shadary is door Kabila naar voren geschoven als opvolger.

Aanhangers van de oppositie hebben in Kinshasa gedemonstreerd tegen de kandidatuur van Fayulu, die vroeger werkte voor ExxonMobil. Andere prominente oppositieleiders, zoals Jean-Pierre Bemba, mogen van de autoriteiten niet meedoen aan de stembusgang.

Bemba werd geweigerd nadat hij in 2016 vanwege oorlogsmisdaden werd veroordeeld door het Internationaal Strafhof. In 2018 werd hij vrijgesproken, maar hij mag toch niet meedoen. De partij van Bemba is ontstaan uit een rebellengroep.

Tshisekedi is de zoon van de voormalige premier Etienne Tshisekedi. Hij was in de jaren negentig driemaal kortstondig premier van Congo. Het land heette toen nog Zaïre. In 2010 deed hij mee aan de presidentsverkiezingen, maar won hij niet.

Als de verkiezingen goed verlopen, dan is het de eerste keer sinds de onafhankelijkheid van België in 1960 dat in het land de macht op een vreedzame manier wordt overgedragen.

