De door de separatisten gecontroleerde Oost-Oekraïense regio's Donetsk en Loegansk hebben nieuwe leiders. De bevolking van de gebieden mocht zondag naar de stembus, maar geen enkel land erkent deze verkiezingen.

In de zelfbenoemde Volksrepubliek Donetsk is Denis Pushilin tot premier verkozen. Hij werd eerder dit jaar al tot waarnemend leider benoemd. Dat gebeurde na de dood van zijn voorganger Alexander Zakharchenko, die omkwam door een bomaanslag in Donetsk.

Pushilin kreeg bijna 61 procent van de stemmen. In het aangrenzende rebellengebied Loegansk is Leonid Pasechnik met ruim 68 procent van de stemmen gekozen als leider. Geen enkel land heeft de verkiezingen erkend.

De pro-Russische 'volksrepublieken' hebben zich in 2014 met geweld afgescheiden van de rest van Oekraïne. Daarop volgde een bloedig conflict dat ruim tienduizend levens heeft gekost en 1,5 miljoen mensen uit hun huis heeft verdreven.

De Verenigde Staten en verschillende Europese landen bestempelden de verkiezingen vorige maand als illegaal. De stemgang is in strijd met het Minsk II-akkoord, dat in 2015 werd gesloten tussen Oekraïne, Rusland, Duitsland en Frankrijk.

Onder het akkoord vielen onder meer een wapenstilstand, het weghalen van zware wapens uit het conflictgebied en het op gang brengen van een dialoog die tot verkiezingen in de regio's Donetsk en Loegansk moet leiden. Die gesprekken hebben nog niet plaatsgevonden.

Wapenstilstand dagelijks geschonden

Daarnaast wordt de wapenstilstand dagelijks geschonden door beide kanten. Toezichthouder OSCE monitort in Oost-Oekraïne de naleving van het Minsk II-akkoord en registreert dagelijks schendingen. Daarbij vallen geregeld doden.

In 2014 leidden hevige protesten tegen de regering tot een gewelddadig conflict. Rusland annexeerde in februari van dat jaar schiereiland de Krim en later dat jaar riepen pro-Russische separatisten middels een referendum de onafhankelijkheid van de twee regio's uit. Beide republieken worden tot op heden door geen enkel land erkend.

