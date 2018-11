Door een aanval van de Taliban in de Afghaanse provincie Farah zijn 37 politieagenten omgekomen. Een provincieraadslid rept over veertig tot vijftig doden.

De extremisten sloegen toe bij controleposten rond de provinciehoofdstad Farah, waar op dat moment ongeveer tweehonderd agenten verbleven. Verschillende huizen werden in brand gestoken en er zouden twee of drie controleposten onder vuur zijn genomen.

De afgelopen maanden is het onrustig in de westelijke provincie Farah. Vorige week werden nog 25 grenswachten vermoord.

In Afghanistan zijn de afgelopen dagen meer dan honderd mensen gedood. Zowel in de hoofdstad Kabul als in andere delen van het land vielen dodelijke slachtoffers.

In de Oost-Afghaanse provincie Ghazni kwamen de afgelopen 48 uur zeker zestig militairen om het leven. In het gebied wordt al sinds woensdag gevochten tussen de Taliban en lokale milities, die steun krijgen van regeringstroepen.

Afghaanse veiligheidstroepen staan onder druk

Met name veiligheidstroepen staan zwaar onder druk in Afghanistan. Alleen al in november werden zes militaire bases onder vuur genomen door de Taliban. Dat leidde tot tientallen doden. Volgens de militairen controleert de regering slechts iets meer dan de helft van alle districten in het land.

Volgens een nieuw rapport van de Amerikaanse regering hebben Afghaanse troepen moeite met het handhaven van hun personeelssterkte. Er zou een tekort zijn van veertigduizend agenten. Ook is een groot aantal slecht opgeleid, zo luidt het rapport. In Afghanistan zouden nu rond de zestigduizend Taliban-strijders zijn.

