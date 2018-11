De vijftigjarige vrouw die ervan wordt verdacht naalden in Australische aardbeien te hebben gestoken, zou dit hebben gedaan om haar baas te duperen, zeggen aanklagers. Zij werkte bij een van de aardbeientelers voor wie de naalden een grote strop betekenden.

De verdachte vrouw werkte als leidinggevende van fruitplukkers bij Berry Licious, een aardbeienteler in de buurt van Brisbane.

Wat het precieze motief voor haar daad was, is nog niet duidelijk. Zij is dit weekend aangehouden en wordt maandag voorgeleid in Sydney.

De affaire leidde sinds september tot opschudding in Australië. In drie staten werden de naalden aangetroffen en later die maand werd ook in Nieuw-Zeeland alarm geslagen na een ontdekking van bakjes met "doorgestoken" aardbeien.

De oogst van de getroffen telers werd van de markt gehaald.

Autoriteiten loofden grote beloning uit voor gouden tip

Een persoon moest naar het ziekenhuis na het inslikken van een naald. Daarnaast zijn voor 12 september in Queensland nog drie meldingen binnengekomen.

De autoriteiten loofden een beloning van 100.000 Australische dollar (64.000 euro) uit voor de gouden tip die tot een aanhouding zou leiden.

Door nieuwe wetgeving rond het verontreinigen van voedsel kan de verdachte een gevangenisstraf van maximaal vijftien jaar krijgen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!