De bosbrand in het noorden van de Amerikaanse staat Californië is sinds zondagavond de dodelijkste brand die de staat ooit heeft gekend. Reddingswerkers hebben nog zes lichamen gevonden in de zwaar getroffen plaats Paradise. Het dodental komt daarmee op 29.

Bij de bosbranden in het zuiden van de staat waren eerder al twee mensen omgekomen. Het totaal komt daarmee op 31.

De lokale autoriteiten hebben zondagavond (lokale tijd) nog bekendgemaakt dat zeker 228 mensen nog worden vermist. In Paradise werden zaterdag ook al meerdere lichamen gevonden.

De meeste lichamen die daar de afgelopen drie dagen zijn aangetroffen, zijn in huizen en auto's gevonden. Automobilisten die noodgedwongen voor het vuur moesten vluchten, werden op de weg ingehaald door de vlammen.

Veel bekendheden moesten hun huizen verlaten

In Paradise werden meer dan 6.700 huizen verwoest door de brand. Ook dit is een record in de geschiedenis van Californië. Meer dan 250.000 mensen zijn inmiddels gedwongen geëvacueerd, vooral in de buurt van de badplaats Malibu waar ook een brand woedt.

In dit deel van de staat wonen veel beroemdheden. De stad is al volledig ontruimd, net als grote delen van Thousand Oaks. Meerdere acteurs en zangers zijn hun huis kwijtgeraakt.

De branden worden aangewakkerd door een harde, droge wind. Naar verwachting houdt de wind de komende drie dagen nog aan.

​Trump wijt bosbranden aan gebrekkig bosbeheer

Gouverneur Jerry Brown heeft president Donald Trump gevraagd de noodtoestand uit te roepen. Op die manier kan Brown federale steun krijgen voor alle evacuaties en de bestrijding van de branden.

Trump liet zondag via Twitter weten de bosbranden toe te schrijven aan het gebrekkige bosbeheer in de staat Californië. De president vindt dat de staat te weinig doet om oude rottende bomen weg te halen. De president plaatste zijn tweet tijdens het bijwonen van de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!