De Congolese oppositie heeft zondag een gezamenlijke kandidaat gekozen voor de komende presidentsverkiezingen in de Democratische Republiek Congo. Op 23 december, twee jaar later dan gepland, gaan de Congolezen naar de stembus.

De vertegenwoordigers van verschillende oppositiepartijen hebben Martin Fayulu aangewezen als kandidaat. Fayulu is lid van een kleine partij en hij is nu parlementslid.

Fayulu is vooral bekend als zakenman in de oliesector. Hij werd eerder een aantal keren gearresteerd tijdens demonstraties tegen het regime in de hoofdstad Kinshasa.

De 61-jarige Fayulu is een fel tegenstander van de zittende president Joseph Kabila. Hij neemt het in december op tegen Emmanuel Ramazani Shadari, die is aangewezen als de opvolger van Kabila. De termijnen van de huidige president zitten erop.

Félix Tshisekedi, voorzitter van de grootste oppositiepartij UDPS en de zoon van de beroemde oppositieleider Étienne Tshisekedi, moest het onderspit delven. Zeven oppositieleiders, die samenkwamen in Genève voor overleg, hebben hun steun voor Fayulu uitgesproken.

Eerste keer dat oppositie in Congo zich verenigt

Het is de eerste keer dat de verschillende Congolese oppositiepartijen zich verenigen en één kandidaat naar voren schuiven. Tijdens de bijeenkomst in Zwitserland hebben ze ook overlegd over het verkiezingsprogramma en hun campagne.

In augustus werd bekend dat oppositieleider Jean-Pierre Bemba niet mee mag doen aan de presidentsverkiezingen. De kiescommissie besloot hem van de kandidatenlijst te halen, vanwege een eerdere veroordeling door het Internationaal Strafhof in Den Haag voor het omkopen van getuigen.

Bemba, die in het verleden al eens vicepresident was, werd gezien als de enige serieuze kandidaat. Hij moest in 2006 bij de verkiezingen zijn meerdere erkennen in Kabila. Dat leidde tot dodelijke conflicten tussen aanhangers van Bemba en regeringstroepen.

Verkiezingen twee jaar later dan gepland

Op 23 december gaan de stembureaus in het Afrikaanse land open. De verkiezingen komen twee jaar later dan gepland, omdat zittend president Joseph Kabila keer op keer het uitschrijven van nieuwe verkiezingen ontweek.

Volgens Kabila was het te onveilig in Congo, maar critici van de president vermoeden dat hij de macht niet wilde opgeven.

Kabila zit momenteel in zijn tweede regeertermijn en volgens de wet is een herverkiezing verboden. Hij nam in 2001 de plaats van zijn vermoorde vader in en werd de leider van het land.

In augustus werd bekend dat Kabila zich aan de wet zal houden en zich niet verkiesbaar zal stellen. Dat leidde tot enige verbazing, omdat werd gedacht dat hij de macht niet op wilde geven.

Als de verkiezingen goed verlopen, wordt het de eerste vreedzame wisseling van de macht sinds de onafhankelijkheid van België in 1960.

