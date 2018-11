Minstens 61 strijders, zowel rebellen als soldaten van het regeringsleger, zijn sinds zaterdag om het leven gekomen tijdens gevechten bij de Jemenitische stad Hodeida. Tientallen gewonden zijn naar ziekenhuizen buiten de stad gebracht.

Dat melden medici en een militaire bron volgens persbureau AFP. Medisch personeel in de kuststad Hodeida meldde dat sinds zaterdag 43 Houthi-rebellen en negen regeringsstrijders om het leven waren gekomen.

Negen andere overleden regeringsstrijders werden gemeld in de stad Mokha, ten zuiden van Hodeida, bevestigde een bron van het regeringsleger in gesprek met AFP.

Volgens een bron binnen het militaire ziekenhuis in Hodeida zijn tientallen gewonde rebellen naar ziekenhuizen in de provincies Sanaa en Ibb gebracht, ten oosten van de kuststad.

Ruim vierhonderd strijders omgekomen in tien dagen

In tien dagen tijd zijn er meer dan vierhonderd strijders om het leven gekomen bij gevechten in Hodeida. Hodeida is een belangrijke locatie voor de bevoorrading van Jemen, aangezien een zeer belangrijke haven in de stad is gevestigd. De stad is bezet door de Houthi-rebellen, die worden gesteund door Iran.

Volgens de Verenigde Naties zijn in de Jemenitische burgeroorlog sinds 2015 meer dan tienduizend mensen omgekomen. Meer dan twee miljoen mensen zijn op de vlucht.

