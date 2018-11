Ruim zeventig wereldleiders zijn zondag bijeengekomen in Frankrijk om het honderdjarige jubileum van het einde van de Eerste Wereldoorlog te herdenken. De Franse president Emmanuel Macron ontving de leiders bij het Élysée-paleis in Parijs, de ambtswoning van de president.

De herdenking in Parijs is de grootste van meerdere wereldwijde evenementen en begon zondag om 11.00 uur. Op dat tijdstip was het precies honderd jaar geleden dat de wapenstilstand werd getekend waarmee de 'Grote Oorlog' ten einde kwam. Ruim tien miljoen militairen kwamen om het leven gedurende het conflict dat van 1914 tot 1918 duurde.

Onder anderen de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse president Donald Trump namen plaats onder een glazen afkapping bij de Arc de Triomphe. Ook minister-president Mark Rutte en NAVO-topman Jens Stoltenberg waren bij de ceremonie in Parijs aanwezig.

Trump en Poetin arriveerden daar afzonderlijk van elkaar, maar schudden elkaar wel even de hand. Er gingen lange tijd geruchten dat de twee elkaar zondag tijdens een aparte ontmoeting zouden spreken, maar het is nog onduidelijk of dit ook echt gaat gebeuren. Trump heeft ook al meermaals gezegd Poetin op een later moment deze maand te zullen spreken.

Tijdens het begin van de ceremonie begroette Trump ook enkele andere wereldleiders, onder wie Merkel en de Canadese premier Justin Trudeau, met wie Trump momenteel op gespannen voet leeft.

Begraven onder de Avenue des Champs-Élysées

Tijdens de ceremonie zelf ontstak de Franse president Macron een vlam als eerbetoon aan de 'onbekende soldaat', die begraven ligt onder de triomfboog aan het einde van de Avenue des Champs-Élysées. Ook gaf hij een toespraak waarin hij wereldleiders opriep "te bouwen aan hoop in plaats van aan angst".

"Het is onze plicht om na te denken over de toekomst en na te denken over wat essentieel is", vervolgde Macron zijn speech. "Oude demonen komen weer tevoorschijn, klaar om chaos en dood te zaaien", zei Macron, terwijl hij vertelde hoe ideologie en religie als minachting voor feiten kunnen worden gebruikt. Ook stelde hij dat "patriotisme het tegenovergestelde van nationalisme" is en zei hij dat wrok tussen volkeren voorkomen moet worden.

Ook lazen scholieren getuigenverklaringen van soldaten uit de Eerste Wereldoorlog voor. Deze verklaringen werden voorgedragen in het Engels, Duits en Frans. Na de plechtigheid vertrokken alle afgevaardigden voor een lunch in de ambtswoning van Macron.

Zondagmiddag zal het Paris Peace Forum plaatsvinden, een topoverleg waarbij de wereldleiders zullen spreken over maatregelen die moeten voorkomen dat een conflict als de Eerste Wereldoorlog nog eens kan uitbreken. Trump zal dat forum niet bijwonen.

President Macron kwam zaterdag al samen met bondskanselier Merkel, op de plek in Noord-Frankrijk waar in 1918 de wapenstilstand werd ondertekend. Ook daar was een speciale herdenking georganiseerd.

Ook grote herdenkingen in andere landen

Naast de grote herdenking in Parijs wordt ook op andere plekken in de wereld stilgestaan bij het einde van de Eerste Wereldoorlog. Zo zijn er speciale bijeenkomsten in Australië en op Malta.

Grotere herdenkingen buiten die in Parijs vinden bijvoorbeeld plaats in het Verenigd Koninkrijk en België. In Londen zijn duizenden mensen bijeen nabij Whitehall. Bij de nationale herdenking aldaar werden onder meer kransen gelegd door de Britse premier May en door oppositieleider Jeremy Corbyn.

Ook de Britse prinsen William en Harry, die beiden in het Britse leger dienden, waren bij deze herdenking aanwezig.

In België waren ook leden van de koninklijke familie te gast bij een speciale ceremonie. Koning Filip en zijn vrouw koningin Mathilde spraken daar onder meer met oorlogsveteranen en legden kransen ter nagedachtenis aan de gevallenen in de Eerste Wereldoorlog.

