De Tsjechische schrijver Milan Kundera (89) krijgt na ruim dertig jaar zijn Tsjechische nationaliteit terug. Dat zei de Tsjechische premier Andrej Babis tijdens een gesprek in Parijs.

Babis ontmoette de auteur van onder meer het boek De ondraaglijke lichtheid van het bestaan zaterdag in Parijs. Op Facebook schreef de premier dat de schrijver het verdient om weer staatsburger te kunnen worden.

De in Brno geboren Kundera werd in 1979 door de communistische autoriteiten van Tsjechoslowakije het burgerschap ontnomen vanwege zijn satirische werk. In 1975 was hij al naar Frankrijk uitgeweken. In 1981 nam hij de Franse nationaliteit aan.

De schrijver kwam in 2008 in opspraak toen het Tsjechische weekblad Respekt schreef dat Kundera in zijn studententijd een activist zou hebben aangegeven bij de communistische geheime politie. Het slachtoffer belandde vervolgens voor veertien jaar in de gevangenis. Kundera heeft altijd ontkend.