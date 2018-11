Het dodental van twee grote bosbranden in Californië is zaterdagavond (lokale tijd) gestegen naar 25. Zowel bij de brand in het noorden van de Amerikaanse staat als in het zuiden, zijn meerdere lichamen gevonden.

Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Reddingswerkers vonden twee lichamen in Decker Canyon, in het zuiden van Californië. In de stad Paradise in Noord-Californië werden 14 lichamen gevonden.

Nog zeker 35 mensen worden vermist in het noorden van de staat, bij de Camp brand. Paradise is volledig verwoest door het vuur.

Volgens lokale autoriteiten is dit de brand die het meeste schade heeft veroorzaakt in de geschiedenis van de staat. Zeker 67.000 gebouwen zijn verwoest. De brand is nu ongeveer 404 vierkante kilometer.

Brand in Zuid-Californië

De bosbrand in het zuiden van de staat wordt ook de Woolsey brand genoemd en startte donderdag ten zuiden van de stad Los Angeles. Vrijdag moest de volledige stad Malibu worden ontruimd en een daal van de stad Thousand Oaks, waar woensdag een schietpartij was met twaalf doden.

In de nacht van vrijdag op zaterdag breidde de brand zich snel uit naar 282 vierkante kilometer. Voor zover bekend zijn vijftien huizen verwoest door de brand, maar dat aantal loopt waarschijnlijk snel op als brandweermannen de steden in kunnen om de schade op te nemen.

Een derde brand in Californië heeft nog geen slachtoffers gemaakt. Maar door de Hill brand, die ook het zuiden van de staat teistert, hebben wel duizenden mensen hun woningen moeten verlaten.

