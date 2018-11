Een dag na een zware bomaanslag op een hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu, is het dodental opgelopen tot zeker 53. Onder de doden zijn ook zeven aanslagplegers van de islamistische terroristische organisatie Al-Shabaab.

Meerdere slachtoffers bezweken zaterdag in het ziekenhuis aan hun verwondingen. Anderen werden dood uit het puin van het getroffen Sahafi-hotel gehaald. Vrijdagavond hadden de autoriteiten in eerste instantie over 32 doden gesproken. Volgens een plaatselijk ziekenhuis raakten ten minste 106 mensen gewond.

Al-Shabaab vecht voor suprematie in het land in de Hoorn van Afrika en wil daar een radicaal-islamitische regeringsvorm vestigen. De groep eiste de aanslag in de hoofdstad op.

De aanval begon toen twee militanten in hun auto's zichzelf opbliezen voor de ingang van het hotel. Daarna ging nog een bom af aan de achterkant van het hotel. Vijf strijders die gewapend het hotel wilden bestormen werden door de beveiliging doodgeschoten. In het hotel verblijven vaak Somalische regeringsmedewerkers.

