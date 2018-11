Turkije heeft de geluidsopnames van de dood van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi gedeeld met Saoedi-Arabië, de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zaterdag gezegd.

Uit de opnames zou blijken dat Khashoggi werd gedood en in stukken werd gezaagd. "We hebben de opnames gegeven", zei Erdogan. "Ze hebben geluisterd naar de gesprekken. Ze weten het."

Khashoggi verdween op 2 oktober tijdens een bezoek aan het Saoedische consulaat in Istanboel. Saoedi-Arabië stelde aanvankelijk dat hij het pand weer had verlaten, maar kwam daar later op terug.

Verschillende lezingen volgden, maar de laatste verklaring is dat Khashoggi is gedood met voorbedachten rade.

Turkije vraagt om uitlevering

Volgens de Turkse openbaar aanklager is Khashoggi vlak na zijn binnenkomst in het consulaat gewurgd. Zijn lichaam zou in stukken zijn weggewerkt. De Turken hebben gevraagd om de uitlevering van de personen, maar dat verzoek is eerder al afgewezen.

Erdogan roept zaterdag Saoedi-Arabië op om de moordenaar aan te wijzen uit de groep van vijftien mannen die op de dag van Khashoggi's dood in Istanboel arriveerden. "We weten zeker dat de moordenaar of moordenaars tot deze groep behoren", aldus Erdogan. "Saoedi-Arabië kan deze mensen laten praten."

De Franse president Emmanuel Macron en zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump waren het zaterdag na een gesprek eens dat de Saoedische autoriteiten openheid van zaken moeten geven in de zaak-Khashoggi. Erdogan sluit deze week bij de twee presidenten aan om in Frankrijk het einde van de Eerste Wereldoorlog te herdenken.