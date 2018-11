De Franse president Emmanuel Macron en zijn Amerikaanse collega Donald Trump zijn het erover eens dat Europa meer moet bijdragen aan de NAVO.

Dat zeiden de wereldleiders zaterdag voor hun ontmoeting in het Élysée in Parijs, waar de Amerikaanse president te gast is bij de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog.

"Het is oneerlijk dat de Europese veiligheid alleen door de Verenigde Staten gewaarborgd wordt", aldus de Franse president. "Daarom denk ik dat we meer Europese verdediging nodig hebben."

Trump voegde eraan toe dat de kostenverdeling "eerlijk" moet zijn. De VS wil betrokken blijven bij de verdediging van Europa, maar Trump vindt dat andere landen ook moeten helpen.

Het is niet de eerste keer dat Trump zegt dat de kosten voor de NAVO anders verdeeld moeten worden. Tijdens een NAVO-top afgelopen zomer in Brussel zei hij dat de bondgenoten van de VS meer moeten bijdragen. Nu moet 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) van de NAVO-landen naar defensie-uitgaven, maar Trump ziet dat aandeel graag stijgen tot 4.

Frankrijk haalt norm niet

De bondgenoten spraken in 2014 af dat er in tien jaar tijd naar de norm van 2 procent toegewerkt moet worden. Sinds de afspraken zijn gemaakt, zijn de defensiebudgetten jaarlijks gestegen, maar nog lang niet alle partners halen de NAVO-norm. Slechts acht landen zitten dit jaar op die 2 procent.

Ook Frankrijk haalt het doel niet. Macron stelde bij diezelfde top dat zijn land de 2 procent in 2024 zal gaan halen. Momenteel ligt het Franse percentage rond de 1,8 procent van het bbp.

Vrijdag hekelde de Amerikaanse president nog de suggestie van Macron dat Europa een eigen leger zou moeten oprichten om zich te beschermen tegen potentiële vijanden, waaronder de VS. Hij noemde dat op Twitter "zeer beledigend".

Bij de ontmoeting tussen de wereldleiders komen waarschijnlijk het handelsconflict met de EU, de boycot van Iran en de oorlogen in Syrië en Jemen aan de orde.