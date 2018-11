De Iraanse president Hassan Rouhani heeft zaterdag gezegd dat de onlangs ingestelde Amerikaanse sancties Iran nauwelijks raken. Volgens Rouhani heeft de VS eerder namelijk al alle mogelijkheden benut om Iran te blokkeren.

"Er was niks nieuws om tegen ons te gebruiken", zei Rouhani zaterdag op de Iraanse televisie.

De Verenigde Staten kondigen begin november aan dat de sancties die ook al voor 2015 golden, opnieuw aan het land opgelegd zouden worden. De sancties werden in 2015 nog ingetrokken door de regering-Obama, nadat met Iran een atoomakkoord werd overeengekomen.

De regering-Trump draaide dit besluit van zijn voorganger deze week weer terug en legde daarnaast ook enkele nieuwe sancties op. Zo heeft de VS gezegd dat het land door het bankberichtennetwerk SWIFT zal worden geweerd. Ook zijn aanvullende sancties ingesteld tegen enkele honderden Iraanse personen.

De sancties, die vooral zijn gericht op de financiële sector, de oliesector en de transportsector, hebben tot nu toe geen impact zegt Rouhani. Over eventuele gevolgen op de de lange termijn liet hij zich niet expliciet uit.

Olie-export volgens Rouhani evenmin in gevaar

Rouhani herhaalde zaterdag opnieuw zijn eerdere woorden over de olie-export van het land. Volgens de Iraanse president zal de VS ook nooit in staat zijn om de olie-export van het land terug te brengen.

Acht landen hebben van de VS toestemming gekregen om Iraanse olie te blijven kopen. Italië, India, Japan, Zuid-Korea, Turkije en China hebben volgens de VS al hard gewerkt om hun olie-import uit Iran flink te verlagen, maar hebben nog meer tijd nodig om de import naar nul te brengen.

Ook Irak kreeg zaterdag een tijdelijke uitzonderingpositie van de VS om toch bepaalde grondstoffen in te kopen uit Iran.

Iran Air krijgt bestelde vliegtuigen niet

Hoewel Rouhani zegt dat Iran niet veel meer last zal krijgen van de sancties dan voorheen, werd eerder deze week duidelijk dat de Iraanse luchtvaartmaatschappij Iran Air niet meer in staat is om de bij Boeing en Airbus bestelde vliegtuigen geleverd te krijgen, die de verouderde vloot van het bedrijf moeten vervangen.

De toestellen mogen niet meer geleverd worden, omdat er ook Amerikaanse producten in verwerkt zijn. Eerder deze week liet Iran Air weten naar andere vliegtuigbouwers te kijken om toch aan nieuwe toestellen te komen.