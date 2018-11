Het aantal doden door bosbranden in het noorden van de Amerikaanse staat Californië is opgelopen tot negen. Nog zeker 35 mensen worden vermist. Daarnaast zijn meer dan 6.700 gebouwen verwoest door het vuur.

Volgens de lokale autoriteiten is het de meest destructieve brand die de staat ooit heeft gekend, meldt persbureau AP.

De sherrif van Butte County heeft dit vrijdagavond lokale tijd bekendgemaakt. Volgens de sherrif was nog niet over alle doden bekend hoe ze precies waren omgekomen. De meeste lichamen zijn in of naast hun auto gevonden.

De brand beslaat een gebied van ongeveer 365 vierkante kilometer.

De inwoners van meerdere steden en dorpen zijn al geëvacueerd. De meeste slachtoffers zijn gevallen in de stad Paradise, waar vrijdagochtend vijf doden werden gevonden.

Tientallen mensen die mogelijk zijn geëvacueerd uit Paradise, zijn nog niet ingeschreven bij opvangcentra. AP meldt dat het vooral om ouderen gaat. Of ze de stad op tijd hebben verlaten, is niet bekend.

Bosbrand rond Malibu

Tegelijkertijd woedt een grote bosbrand ten zuiden van Los Angeles, ook in Californië. De volledige stad Malibu is ontruimd.

In Malibu wonen veel bekendheden. Kim Kardashian heeft laten weten dat het vuur wel op het erf van haar landgoed is gekomen, maar dat het huis niet is geraakt. Het huis van haar voormalige stiefvader Caitlyn Jenner is volledig afgebrand.

Ongeveer driekwart van de inwoners van de stad Thousand Oaks heeft ook gedwongen de stad verlaten. In Thousand Oaks schoot een Amerikaan woensdag twaalf mensen neer in een kroeg.

