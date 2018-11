De man die vrijdag in de Australische stad Melbourne een persoon doodde tijdens een terroristische aanval, werd eerder in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten.

De man stak vrijdag met een mes in op omstanders en had zijn met gasflessen gevulde auto in brand gestoken. De auto ontplofte uiteindelijk niet. Agenten schoten de man neer. De aanvaller overleed later in het ziekenhuis.

Het gaat om dertigjarige Hassan Khalif Shire Ali. Het paspoort van de Somaliër was in 2015 ongeldig verklaard, nadat uit onderzoek was gebleken dat hij op het punt stond om af te reizen naar Syrië. Hoewel de diensten hadden geconstateerd dat hij geradicaliseerd was, oordeelden ze toen dat hij geen bedreiging vormde voor de nationale veiligheid.

De broer van de dader werd in november 2017 opgepakt. De politie verdacht hem ervan dat hij plannen had om tijdens de jaarwisseling een aanslag in Melbourne te plegen. Hij zit vast in afwachting van een rechtszaak.

Premier Scott Morrison stelde zaterdag dat de kans op een terroristische aanslag in Australië "waarschijnlijk" blijft. Het dreigingsniveau in Australië is niveau drie. Er zijn in totaal vijf niveaus.

De premier noemde de radicale islam in een reactie een bedreiging voor zijn land. "Ik ben de eerste die religieuze vrijheid verdedigt in dit land, maar dat betekent ook dat ik de eerste ben die religieus extremisme benoemt", aldus Morrison.