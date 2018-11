Zeker twaalf mensen zijn omgekomen door hevige regenval en overstromingen in Jordanië. Daarnaast zijn tientallen mensen gewond geraakt.

Rond de hoofdstad Amman zijn vier mensen omgekomen door snelstijgend water. In de zuidelijke havenstad Akaba is de noodtoestand uitgeroepen.

Een belangrijke snelweg tussen Amman en het zuiden van het land is vanwege het weer gesloten. Scholen en universiteiten blijven zaterdag dicht. Moskeeën zijn opengesteld voor de opvang van mensen die hun huis moesten verlaten.

Twee weken geleden kwamen al 21 mensen in Jordanië om het leven door meerdere overstromingen. Als gevolg daarvan moesten twee ministers opstappen. Politici vonden dat het land niet goed op noodweer voorbereid was.

Toeristentrekpleister Petra ontruimd

Vanwege het noodweer zijn zeker 3.700 bezoekers van de oude rotsstad Petra in veiligheid gebracht. De toeristen moesten de bekende archeologische plaats vanwege de overstromingen direct verlaten.

De rotsstad in het zuiden van het Arabische land is een van de grootste attracties in het Midden-Oosten. Sinds 1985 is Petra UNESCO-werelderfgoed. Met name de zeshonderd in de rotswanden uitgehouwen graven zijn beroemd.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!