De lokale autoriteiten in de Amerikaanse staat Californië, waar sinds donderdagochtend (lokale tijd) grote bosbranden woeden, melden vrijdag dat er vijf dodelijke slachtoffers zijn aangetroffen in auto’s die uitgebrand zijn teruggevonden.

De slachtoffers vielen in de stad Paradise, die ten noordoosten van San Francisco gelegen is en 27.000 inwoners telt, meldt persbureau AP. In de nacht van donderdag op vrijdag is de stad volledig verwoest. Volgens de autoriteiten zijn er meer slachtoffers gevallen, maar er is niet bekend hoeveel.

De branden beslaan inmiddels een oppervlakte van 285 vierkante kilometer. Ook het zuiden van Californië wordt bedreigd door het vuur. Het gehele stadje Malibu, waar veel beroemdheden wonen en dertienduizend inwoners telt, is vrijdag geëvacueerd.

De brand rond Malibu heeft ook de stad Thousand Oaks bereikt. Daar schoot een 28-jarige man woensdag nog twaalf mensen dood in een kroeg. Alle 128.000 inwoners van de stad moeten hun huis verlaten vanwege de Woolsey brand.

Zo’n 150.000 mensen zijn op de vlucht geslagen voor de branden. De nationale meteorologische dienst sprak van extreme omstandigheden en waarschuwde voor meer branden door de aanhoudende droogte en zomertemperaturen.

