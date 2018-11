Scholen in Schotland moeten verplicht lesgeven over de rechten van lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgenders en interseksuelen (lhbt). The Guardian schrijft dat Schotland daarmee het eerste land is waar lhbt-lessen worden ingevoerd.

De Schotse ministers namen alle aanbevelingen over van een werkgroep die geleid werd door een belangengroepering voor de lhbt-gemeenschap.

Op openbare scholen moet voortaan les worden gegeven over onder meer de geschiedenis van lhbt-bewegingen, gelijkheid en het ontdekken van identiteit. Daarnaast moeten leraren homofobie en transfobie tegengaan.

Vicepremier John Swinney liet weten het van vitaal belang te vinden "dat het curriculum even divers is als de jonge mensen die op onze scholen leren". Ook Jordan Daly van de belangenvereniging is verheugd. "Dit is een monumentale overwinning voor onze campagne en een historisch moment."

